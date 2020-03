CINEMA à la maison : Audrey Gosseaume nous propose deux options

OPTION NUMÉRO 1 : vous plongez tête la première comme de nombreux français dans des films catastrophe ou consacrés à des virus. Et oui, il parait que le film Contagion sorti en 2011 déchire tout en ce moment. Est-ce pour se faire un petit peu peur ou au contraire pour relativiser ? L’histoire ne le dit pas !

OPTION NUMÉRO 2, vous pouvez choisir de regarder des films qui vous redonneront le sourire et vous changeront les idées ! C’est plutôt mon credo alors je partage aujourd'hui avec vous 3 films à voir et à revoir : le premier film c’est La cité de la peur

Sorti en 1994 et signé par l’équipe des Nuls, le film se déroule pendant le Festival de Cannes, où un tueur fou massacre des projectionnistes. La cité de la peur est rapidement devenu culte notamment grâce à ses répliques entrées dans les annales Même si vous n’avez pas le film, je suis sûre que vous connaissez au moins la célèbre chorégraphie de la Carioca d’Alain Chabat et Gérard Darmon. Si non, raison de plus pour le voir !

Si je vous dis Galaxy Quest, vous connaissez ?

C'est un film parodique peu connu du grand public alors que c’est une vraie pépite et qu’on y retrouve Tim Allen, Sigourney Weaver et Alan Rickman, pour ne citer qu’eux.

L’histoire ? “Galaxy Quest" est une série de science-fiction qui a fait les beaux jours de la télévision dans les années 80. Depuis, les acteurs n'ont pas réussi à percer et errent en costume dans des conventions ! Jusqu’à ce que de vrais extraterrestres viennent leur demander leur aide pour sauver leur planète. Les comédiens vont-ils parvenir à jouer leurs rôles "pour de vrai" ? Un vrai bon moment de rire !

Et on finit sur un film français : OSS 117.

Mon préféré reste définitivement Le Caire Nid d’espions où Jean Dujardin revêt pour la première fois son costume d’espion ringard d’Hubert Bonisseur de la Bath. Macho, misogyne, raciste, inculte et aussi intelligent qu’un poulpe anémié, l’espion enchaîne les bourdes mais parvient toujours, on ne sait comment à s’en sortir. Un vrai bon divertissement qui a le mérite de ne plus nous faire penser à rien pendant 1h39.

Vous voilà déjà parés pour quelques jours ! Mais je suis sûre qu’en cherchant un peu, vous en trouverez facilement un pour vous redonner le sourire ! Audrey.