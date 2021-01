Cinéma à Toulouse : "Laissez-nous accueillir les scolaires"

La patience est de mise dans les salles de cinéma d'Occitanie. Même si ces professionnels comprennent parfaitement les problématiques liées à l'épidémie, certains réclament des aménagements et de la visibilité. Interview d'un passionné du grand écran en Haute-Garonne.

Je pense que les élèves ne prennent pas plus de risques dans un cinéma que dans leur classe. Mais nous pouvons leur apporter un peu d'évasion et de curiosité. Pierre Alexandre Nicaise, Cinefol 31.

Le cinéma mono-écran de 80 places Le Cratère à Toulouse (95 rue Saint-Michel) s'adapte au contexte sanitaire et propose des courts-métrages à disposition gratuitement des spectateurs qui aiment le cinéma. Pierre Alexandre Nicaise est l'invité d'Alban Forlot dans "Côté Culture, Comptez sur nous" à 9h10 sur France Bleu Occitanie.

Le Cratère est un cinéma d'Art et Essai programmé et animé par l'association CINEFOL31 au sein de la Ligue de l'Enseignement. Cinéfol31 constitue un réseau associatif de diffusion cinématographique en zone rurale et péri-urbaine : Ciné’Carbonne à Carbonne (31), Cinéma Les Capucins à Cazères(31), Ciné’Bor à Villefranche de Lauraguais (31), Ciné'Monclar à Montclar de Quercy (82), Cinéma Ticky Holgado de Bessières (31).