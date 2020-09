Cinéma : Albert Dupontel dit "Adieu les cons" en avant-première le 23 septembre au CGR Tours 2 Lions

Entre humour et émotion "Adieu les cons", le dernier film d'Albert Dupontel sortira sur les écrans le 21 octobre. Découvrez-le avant tout le monde le 23 septembre dans votre CGR Tours 2 Lions, en présence de l'acteur-réalisateur.

Réunissant à l'écran Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié ou encore Jacky Berroyer, "Adieu les cons" est une sorte de farce tragi-comique, qui alterne situations burlesques et émouvantes. L'histoire: Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu’elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans.

Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable.

Virginie Efira et Albert Dupontel à l'affiche de "Adieu les cons" - Gaumont

Albert Dupontel sera présent au cinéma CGR Tours 2 Lions mercredi 23 septembre à 20H pour vous faire découvrir son film en avant première.

Gagnez vos invitations pour cette avant-première en écoutant France Bleu Touraine tous les jours à 16H15