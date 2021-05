Cinéma au bord du Canal du Midi au Mas des Canelles

Au sud de Toulouse, cet été vous pourrez voir un film de Pedro Almodóvar et un autre de Guillaume Canet en plein air. Et vous contribuerez ainsi à la replantation des arbres le long du canal du midi. Dans la Vie en Bleu, présentation de l'événement en avant-première.

Les jardins de cette bâtisse historique, construite au début du XIXe siècle et nichée au bord du canal du Midi, vous accueille les 6 et 20 juillet 2021. Mécène du canal du Midi depuis plusieurs années, le Mas des Canelles est un lieu de réception unique situé à Castanet-Tolosan (31), à 15 minutes de Toulouse. Déjà partenaire en 2020 de VNF, il démontre une nouvelle fois son implication dans la préservation du cours d’eau en organisant deux projections solidaires de cinéma en plein air. Laurent Adnet, chef de la Mission Mécénat de Voies navigables de France et Claire Bordenave, la directrice du Mas (bientôt remplacée par Jenna Sautereau) sont dans "la Vie Tranquille" à 9h30 sur France Bleu Occitanie.

Reportage Copier

Deux soirées solidaires dédiées au 7ème art dont l’intégralité de la billetterie sera réservée au vaste projet de replantation du canal du Midi.

Le programme des 6/07 et 20/07/2021

Mardi 6 juillet à 22h00 : Les amants passagers de Pedro Almodóvar - 2013. Réservez ici.

Mardi 20 juillet à 22h00 : Nous finirons ensemble de Guillaume Canet - 2019. Réservez ici.

Vous pourrez aussi dîner au restaurant éphémère des Coloc, chemin des Canelles dès le 9/06.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Quelques infos sur VNF

Fort de plus de 4 000 personnels mobilisés au service du fluvial, Voies navigables de France entretient, exploite et développe le plus grand réseau européen de voies navigables : 6 700 km de fleuves, canaux et rivières canalisées, 4 000 ouvrages d’art (écluses, barrages, pont-canaux,…) et 40 000 hectares de domaine public fluvial.