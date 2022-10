Cinéma, c'est parti pour la 9ème édition du Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz

Ce lundi soir, au cinéma le Sélect, se déroulait l'ouverture du 9ème Festival international du film de Saint-Jean-de-Luz suivi par l’avant-première du film (hors compétition) " Une comédie romantique ", en présence de son réalisateur Thibault Segouin et du comédien Alex Lutz.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Le traditionnel maître de cérémonie, Eric Soreau, a accueilli le directeur artistique du festival Patrick Fabre. Les festivaliers ont pu découvrir des extraits des 10 films en compétition et des 10 longs-métrages projetés cette semaine hors compétition. Le jury présidé par la comédienne Géraldine Pailhas avec à ses côtés Charlène Favier (réalisatrice, scénariste et productrice), Stéphane Foenkinos (réalisateur, metteur en scène, scénariste), Jean-Paul Gaultier (créateur de mode et costumier de cinéma) et Valéry Karsenti (actrice), s'est présenté au public. Enfin, c'est le maire de la cité luzienne, Jean-Christophe Irigoyen, qui a clôturé la cérémonie en déclarant ouverte cette nouvelle édition.