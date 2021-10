Cinéma : "La revanche des crevettes pailletées" en apothéose à la piscine de Schiltigheim

A défaut de pouvoir tourner au Japon à cause du Covid-19, l'équipe de tournage de "La revanche des crevettes pailletées" a posé ses caméras dans la piscine de Schiltigheim, prés de Strasbourg. Plus de 500 figurants sont venus jouer les supporters LGBT.

La piscine olympique de Schiltigheim, près de Strasbourg, plongée dans la pénombre, avec, au milieu du bassin, une énorme plateforme où onze acteurs jouent leur grand final. C'est la scène d'apothéose du film "La revanche des crevettes pailletées", co-réalisé par Cédric le Gallo et Maxime Govare, sur la suite des aventures d'une équipe homosexuelle de water-polo qui participe une nouvelle fois au "Gays Games", organisés à Tokyo.

500 figurants dans les tribunes

Face à la piscine, la tribune est aux couleurs de plusieurs nationalités, "on a la Belgique, l'Italie... Un peu près six à sept nations", énumère l'un des techniciens en charge de diriger les quelques 500 figurants présents. Parmi eux, Hervé, habillé en rose pour soutenir le Japon : "Là, tout le groupe, on est gay donc ça nous parle, par rapport aux idées qui ont été véhiculées dans le premier film, au niveau de la tolérance."

"Cela peut aider les gens à avoir une idée sur nous, et c'est pas mal", sourit un peu plus loin Stéphane, venu de Haguenau. Elsa est, elle, supportrice de la Belgique dans le film, et est venue surtout pour l'ambiance. "Ce sont de bonnes rencontres, un bon moment, on va regarder des gens s'éclater dans une piscine, il y a pire", rigole la jeune fille vêtue d'un ciré jaune.

Au-dessus de la piscine, tout un jeu de lumière a été installé pendant six jours de préparation. "Des personnes se sont encordées jusqu'au plafond pour installer les projecteurs", confie Cédric le Gallo, coréalisateur du film. Autre contrainte technique : la prise de son : "Il y a toujours beaucoup d'écho dans une piscine, des bruits de clapotis, de ventilation", ajoute le réalisateur. Pour faciliter la gestion des lumières, l'ensemble des vitres de la piscine ont été bâchées.

S'attaquer à l'homophobie

Après le premier film, "Les crevettes pailletées", sorti en 2019 avec 600.000 entrées, l'équipe de water-polo reprend du service pour une compétition à Tokyo. Problème : leur voyage tourne court puisqu'ils sont bloqués lors d'une escale en Russie, pays où la communauté homosexuelle n'est pas très bien acceptée. "C'est un peu plus politique que le premier film en terme de militantisme", remarque Romain Lancry, l'un des comédiens.

"Le premier, c'était un homophobe chez les homosexuels, et là c'est les homosexuels chez les homophobes, résume Maxime Govare, coréalisateur du film, il y a des scènes qui sont plus fortes, on parle de l'homophobie d'Etat, du quotidien dans une société avec des repères un peu différents."

Tournage à moins 20 degrés

Les scènes illustrant la Russie ont été tournées en Ukraine pendant 35 jours, dans des conditions météorologiques assez difficiles. "On a tourné sur un lac gelé qui ne savait pas s'il voulait geler ou pas ! J'ai vécu avec mon application mobile météo en permanence pour regarder quand la température passait à moins douze degrés", se remémore Maxime Govare.

"On a tourné des scènes à moins 20 degrés dans des plaines enneigées", détaille Renaud Chelelekian, le producteur, le premier film se déroulait en Alsace, le deux, ils se sont caillés les miches." Une autre partie du film a été tournée en France, et donc à Schiltigheim pour la scène finale. "La revanche des crevettes pailletées" sortira en salle en mars 2022, pour un budget de six millions d'euros.