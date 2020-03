Cinéma - Le Festival de court-métrages Kino Caen aura bien lieu (mais en mode confinement)

Le festival de création de courts-métrages Kino Caen fait de la résistance ! Sa tenue "normale" étant rendue impossible par les règles de confinement, les organisateurs ont décidé de maintenir tout de même l'édition 2020, la neuvième du nom. Ils donnent donc rendez-vous aux vidéastes pour une version remodelée de l'évènement la semaine prochaine.

Dans une vidéo d'annonce à l'allure d'allocution présidentielle, les organisateurs affirment d'emblée leur volonté de "soutenir le monde du spectacle lors des heures sombres que nous traversons". Kino Caen '90 aurait dû accueillir plus de 200 personnes venues de France et même du monde entier. Les mois de travail de toute l'équipe du festival pour partager une semaine de création ne seront ainsi pas totalement vains.

En ces temps d'isolement généralisé, l'heure du repli sur soi est passé. Nous ne laisserons pas les cinéastes se vider de toute créativité.

Kino Caen est un festival de création et de diffusion de film courts qui octroie 72H pour réaliser un film de moins de 5 minutes

Nous ne laisserons pas les cinéastes sans aide, partage et conseil.

Une version digitalisée de Kino Caen "respectant les règles de confinement", aura donc lieu du lundi 30 au jeudi 2 avril. Les participants (réalisateurs, acteurs, monteurs, etc.) y retrouveront "tous les ingrédients qui ont fait la force de l'évènement". Les pôles habituels d'accompagnement seront là : le pôle production pour orienter sur le scénario et les décors. Le pôle Lab pour aider au montage et à l'habillage du film, le pole Mag pour l'éclairage et puis le pôle habillage-maquillage-coiffure donnera des conseils ou renverra sur des tuto sur internet.

Comme d'habitude dans ce festival, il n'y aura pas de prix, ni de thème imposé. Toutefois, les organisateurs ont fixé une contrainte : ne pas mentionner le Coronavirus ou le Covid-19 dans les films.

Plein de films en accès gratuit

Les inscriptions sont gratuites et ouvertes jusqu'à dimanche prochain. La jauge maximale est fixée à 50 réalisateurs. La soirée de projection au Cargo est évidemment annulée mais les films seront tout de même diffusés, les 3 et 4 avril à 20h, sur la chaîne Youtube du Kino Caen.

Quant à la fête du court métrage, elle est aussi maintenue et adaptée. L'équipe de Kino Caen diffusera chaque jour du mercredi 25 au mardi 31 mars inclus 45 minutes de programmes regroupant des films tournés durant les précédentes éditions de l'évènement.