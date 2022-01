Cinéma - Nos invitées, Fanny Ardant et Carine Tardieu pour le film "Les jeunes amants"

Deux invitées exceptionnelles dans l'Happy hour, l'invité avec Jean-Brice Tandonnet, ce mardi 18 janvier 2021 à 17h30. Fanny Ardant, actrice et Carine Tardieu, réalisatrice, sont en direct dans notre studio pour venir nous présenter le film "Les jeunes amants".

Et si vous avez envie de voir ce film, il est projeté en avant-première au cinéma UGC de Strasbourg, ce mardi 18 janvier à 19h30.

Le film "Les jeunes amants"

"Les jeunes amants" est un film de Carine Tardieu avec Fanny Ardant, Melvil Poupaud, Cécile de France. Sortie au cinéma le 2 février 2021.

L'histoire : Shauna, 70 ans, libre et indépendante, a mis sa vie amoureuse de côté. Elle est cependant troublée par la présence de Pierre, cet homme de 45 ans qu’elle avait tout juste croisé, des années plus tôt. Et contre toute attente, Pierre ne voit pas en elle “une femme d’un certain âge”, mais une femme, désirable, qu’il n’a pas peur d’aimer. A ceci près que Pierre est marié et père de famille.

Un film pour les amateurs de belles histoires d'amour !