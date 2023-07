Clap de fin pour les Vendanges du 7ème Art : "Monster" et "Le procès Goldman" primés

Samedi, durant la cérémonie de clôture animée par le trio d'humoriste de Radio Sardine, les festivaliers peuvent découvrir les films primés par les différents jurys après une nouvelle intervention musicale du guitariste bordelais mondialement reconnu, Thibault Cauvin. Monsieur le maire de Pauillac, Florent Fatin, lui remet ensuite la médaille de citoyen d'honneur de la ville.

Florent Fatin offrant à Thibault Cauvin la médaille de citoyen d'honneur de la ville de Pauillac - Armelle Dufau

Les films primés

Prix ACM (Accueil Collectif de Mineurs de la CDC Médoc Cœur de Presqu'Ile) : "Nina et le secret du hérisson" de Jean-Loup Felicioli et Alaub Gagnol

Prix du jury mission locale Médoc : "La passion de Dodin Bouffant" de Trân Ang Hùng

Prix du Jury Caméo (Label jeune public des cinémas de proximité de Gironde) : "Monster" de Hirokazu Kore-Eda. Mention spéciale pour "Le procès Goldman" de Cédric Kahn

Prix du jury lycée Odilon Redon (compétition jeune public) : "Sirocco et le royaume des courants d'air" de Benoît Chieux

Prix du public (compétition jeune public) : "Linda veut du poulet !" de Chiara Malta et Sébastien Laudenbach

Prix du public (compétition internationale) : "The Old Oak" de Ken Loach

Prix crus bourgeois exceptionnels (mention spéciale du jury de la compétition internationale) : "L'enlèvement" de Marco Bellocchio, ex aequo avec "Ama Gloria" de Marie Amachoukeli

Et enfin le prix du jury de la compétition internationale, composé de Noémie Lvovsky, Pascal Elbé, Lionel Abelanski, Isabelle Gibbal-Hardy et Jean-Pierre Lavoignat : "Monster" de Hirokazu Kore-Eda, ex aequo avec "Le procès Goldman" de Cédric Kahn

Dernières projections et avant-premières du festival

Samedi les festivaliers peuvent assister à trois films en avant-première hors compétition : "Toni, en famille" du jeune et talentueux Nathan Ambrosioni, "Marie-Line et son juge" de Jean-Pierre Améris, et "Un coup de maître", très beau long-métrage qui expose l'amitié comme une histoire d'amour à travers une histoire rocambolesque dans le milieu de la peinture, de Rémi Besançon.

L'Esplanade Lafayette peut ensuite accueillir sa dernière projection en plein air : "La vie pour de vrai" de Dany Boon.

Dimanche, une séance spéciale du marquant "L'amour et les forêts" de Valérie Donzelli est suivi d'un débat en présence de l'association ACV2F (Agir contre les violences faites aux femmes), puis à 19h "Le jeu de la reine" de Karim Aïnouz est projeté au cinéma l'Eden. Les films primés sont de nouveau proposés ce dimanche toujours dans le cinéma qui a accueilli la compétition.

Un festival riche en émotions qui reviendra l'année prochaine pour de nouvelles projections, débats, rencontres et cocktails au bord de l'estuaire de la Gironde.