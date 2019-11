Claus Räfle pour le film "Die Unsichtbaren" - "Les Invisibles"

Alsace, France

Février 1943, les Nazis déclarent Berlin « libérée des Juifs ». Pourtant, 7000 Juifs survivent dans la clandestinité et deviennent « invisibles » pour l’administration nazie. Seuls quelques proches sont au courant de leurs véritables identités. Malgré l’aide d’Allemands résistants, peu d’entre eux réussissent à garder secrète leur identité et à échapper à la Gestapo.

Les Invisibles retrace le parcours de quatre rescapés : Cioma Schönhaus, Hanni Lévy, Eugen Friede et Ruth Arndt en se basant sur leurs interviews. Alternant extraits de ces rencontres et scènes reconstituées, le film raconte avec force et intensité l’histoire de la résistance juive.

Hanni Lévy, qui souhaitait venir présenter le film et raconter son histoire au public et aux élèves, est décédée la nuit du 22 au 23 octobre. Avec cette femme admirable, c'est un précieux témoin de l'histoire que nous perdons tous.

Titre original : Die Unsichtbaren - Wir wollen leben

Pays : Allemagne

Année : 2017

Durée : 110'

Genre : Docu-Fiction

Version : VOST

Scénario : Claus Räfle, Alejandra López (co-scénariste)

Production : LOOK! Filmproduktion, Cine+ Filmproduktion (co-producteur)

Interprétation : Max Mauff, Alice Dwyer, Ruby O. Fee, Aaron Altaras, Victoria Schulz, Andreas Schmidt

Distribution : France Mediawan

