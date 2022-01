Clermont-Ferrand : le festival du court-métrage dévoile sa bande-annonce et le jury

Colorée, dansante et musicale : voilà comment on peut résumer la bande-annonce du 44e festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Elle a été dévoilé au cours de la conférence de présentation du programme. Un programme marqué par des influences hispaniques et par l'omniprésence des mouvements de danse.

Les jurés ont également été dévoilés. Le jury national sera composé des comédiens Olivier Broche et Vincent Maël Cardona, des scénaristes Claude Le Pape et Yassine Qnia, ainsi que de la réalisatrice portugaise Regina Pessoa, dont le film "Tio Tomás, a Contabilidade dos Dias" avait été sélectionné lors de l'édition 2020. Elle créera d'ailleurs l'affiche du festival en 2023.

Un jury pour des nouveaux prix

En plus des traditionnels prix national, international et lab, deux nouvelles sections sont créées cette année. D'abord le prix Pop-up, qui doit récompenser les meilleures créations venues du web : cinq films sont sélectionnés et ils seront visibles sur le site internet du festival. François Theurel, Oriane Hurard et Anaïs Fabre décerneront le prix. Il y aura également à l'affiche le prix du meilleur queer métrage, qui mettra à l'honneur un court-métrage ouvert sur un monde résistant aux normes, en partenariat avec le magazine Têtu. Il sera remis par Olivier Lécuyer, Jonas Ben Ahmed et Pauline Penichou, dont le film "Mat et les gravitantes" a été récompensé l'année dernière.

La billetterie est ouverte en ligne sur le site internet du festival ou dans les différents points de vente.