Comment profiter du festival de Cannes 2021 sans être accrédité ?

Profiter du festival de Cannes sans l'accréditation, c'est possible, et on vous explique comment !

Vous aimez arpenter la Croisette et vous avez envie de profiter du festival de Cannes... mais vous n'avez pas le précieux sésame qui vous ouvre les portes des projections, à savoir l'accréditation... voici quelques idées pour voir des films, voir des stars et en prendre plein les yeux !

Les projections accessibles au grand public

Même sans accréditations, des séances vous sont ouvertes pour voir des films de sélections comme la Quinzaine des réalisateurs, la Semaine de la critique ou même la compétition officielle. Des cinémas comme le Raimu, le Studio 13, la Licorne ou encore le théâtre Alexandre III vous proposent ainsi des projections, mais il faut absolument réserver pour pouvoir y assister. Inscrivez-vous sur ce site.

Les films de la semaine de la critique sont projetés à l'Espace Miramar - Ilan Malka

Le cinéma de la plage

Rendez-vous tous les soirs, entre le 6 et le 17 juillet à 21h30 plage Macé pour voir un film en plein air sur la plage, tranquille, sur un transat', avec le bruit des vagues et en présence de grandes stars ! C'est le cinéma de la plage, et c'est ouvert à tous.

Vous pourrez assister à une projection du Fabuleux destin d'Amélie Poulain en présence du réalisateur Jean-Pierre Jeunet. Vous pourrez voir le chef d'oeuvre JFK en présence de son réalisateur Oliver Stone. Vous pourrez aussi voir le tout dernier film de Spike Lee, David Byrne's American Utopia, en présence du mythique cinéaste américain, qui est durant cette édition le Président du festival.

Le cinéma de la plage - Ilan Malka

L'exposition Cannes fait le mur

Chaque année à l'occasion du festival, la ville propose Cannes fait le mur, une exposition à ciel ouvert avec des photographies géantes installées sur des façades d'immeuble ou sur des bâches. Ces images sont visibles partout sur le territoire de la ville. Cette année, l'exposition, organisée en partenariat avec Paris Match, a cette année pour thématique "le baiser", en réaction bien sûr à cette longue où nous avons été privés de tout contact humain !

On peut donc voir notamment Romy Schneider et Alain Delon à l’hôtel de ville, dans une photographie tirée du film La piscine. Jean Seberg et Jean-Paul Belmondo à l’hôtel Cannes Riviera, dans une photographie tirée du film A bout de souffle. Sophia Loren et Anthony Perkins à l’espace Ranguin Diana Rigg et Patrick Macnee à l’entrée de La Bocca et encore d'autres couples de cinéma célèbres dans divers endroits de Cannes.

