Comment Yannick Borel, champion olympique formé dans la Marne, a entraîné "les Trois Mousquetaires"

Yannick Borel (à gauche) et les acteurs du film "Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan" (François Civil, Pio Marmï, Vincent Cassel et Romain Duris)

"Pour moi, c'était une première d'entraîner un groupe ou même une personne en individuel. Donc il a d'abord fallu que je m'adapte à ça," raconte Yannick Borel. Champion olympique en 2016, plusieurs fois champion du monde, il a lui-même été formé au club d'escrime de Châlons-en-Champagne et au CREPS de Reims. Mais pour le film "Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan", c'est lui qui est entré dans la peau de l'entraîneur.

"C'est vrai que souvent je suis de l'autre côté, du côté du soldat qui va sur la piste et qui se bat pour avoir une médaille. Mais là j'étais celui qui doit transmettre un savoir. C'est vrai que c'était une expérience particulière. Mais en face, j'avais quand même des mecs qui avaient envie de bosser. Ils ont vraiment cette faculté à apprendre vite."

Des monstres de travail

"Les mecs", ce sont François Civil, qui incarne D'Artagnan, Vincent Cassel, qui joue Athos, Pio Marmaï, dans le rôle de Porthos et Romain Duris, dans celui d'Ararmis. Ils ont dû apprendre tout en trois mois.

"Trois mois c'est vraiment très peu pour apprendre, poursuit Yannick Borel. Ce sont des monstres de travail. Et en quelques mois, ils avaient tous énormément progressé. On était obligés d'aller vite. Romain, par exemple, avait deux ou trois tournages en même temps. C'était la même chose pour Vincent. Pio, je ne l'ai pas beaucoup vu, mais il avait un rôle moins important avec l'épée à la main. Mais François, qui était le personnage principal de cette première partie des Trois Mousquetaires, a été le plus assidu. Il a vraiment assuré."

Avec cette expérience, Yannick Borel a aussi découvert le monde du cinéma : " Il m'a été suggéré de passer le casting pour un rôle qu'il y aura dans la deuxième partie, "Milady". Donc j'ai passé le casting et apparemment, je ne m'en suis pas trop mal sorti. Mais ils ont quand même préféré un acteur."

Mais, à défaut de cinéma, Yannick Borel, aura largement de quoi s'occuper dans les mois qui viennent. Il se prépare pour les JO de Paris 2024, il espère se qualifier avec l'équipe de France.