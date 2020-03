Confinement : 5 films tournés en Côte-d'Or à (re)voir

Pour lutter contre l'ennui et occuper ces longues journées que vous êtes nombreux à devoir passer confinés à la maison, voici une sélection, non exhaustive, des films tournés en Côte-d'Or et à (re)voir.

Terre de gastronomie, la Côte-d'Or est aussi le décor de beaucoup de films ces dernières décennies. Beaucoup de cinéastes ont en effet craqué pour nos paysages, nos vignobles et notre patrimoine, de Beaune à la rue de la Chouette, prenons le temps d'admirer le département sur pellicule.

Tous ces films sont actuellement disponibles sur les plateformes de vidéos à la demande

Je promets d'être sage (2019) de Ronan Le Page

L'un des derniers films tournés à Dijon et notamment dans le Musée des Beaux-Arts alors qu'il était fermé au public pour rénovation.

L'histoire : Après des années de galère dans le théâtre, à bout de nerfs, Franck plaque tout ! Il aspire à une vie qui se tienne enfin et accepte un poste de gardien de musée loin de Paris, au calme. C’était sans compter sur Sibylle, une agent de surveillance caractérielle qui va lui mener la vie dure et tout faire pour le décourager. Ils vont pourtant être amenés à s’allier pour monter une petite escroquerie. Une chance peut-être de reprendre leurs vies en main…

à lire aussi Un film en cours de tournage au musée des Beaux-Arts de Dijon

Cyrano de Bergerac (1990) de Jean-Paul Rappeaneau

Un roc, un pic, un cap... un classique de la littérature et du cinéma français porté par un Gérard Depardieu au sommet de son art et qui évolue dans les décors de la Maison Millière, de l'hôtel de Vogüé et de l'Abbaye de Fontenay.

L'histoire : Le malheureux Cyrano de Bergerac, un poète et bretteur affublé d'un nez démesurément grand, aime secrètement sa ravissante cousine Roxane. Se jugeant laid, il n'ose lui déclarer sa flamme. La jeune femme lui confie bientôt sa passion pour un jeune cadet de Gascogne, le séduisant mais insipide Christian de Neuvillette. Quand Roxane lui fait promettre de prendre son bien-aimé sous sa protection, Cyrano accepte de se sacrifier. Il impose silence à son cœur et met son esprit et sa verve au service de son rival. Cyrano propose de lui rédiger ses mots d’amour.

à réécouter Cyrano de Bergerac

Ce qui nous lie (2017) de Cédric Klapisch

On ne présente plus ce film qui a fait le buzz dans la région à sa sortie et qui met à l'honneur nos décors et les couleurs naturels de la côte viticole : Beaune, Meursault, Chassagne-Montrachet et réunit certains des meilleurs acteurs du moment : Pio Marmai, Ana Girardot et François Civil.

L'histoire : Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour faire le tour du monde. En apprenant la mort imminente de son père, il revient dans la terre de son enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, et son frère, Jérémie. Leur père meurt juste avant le début des vendanges. En l’espace d’un an, au rythme des saisons qui s’enchaînent, ces 3 jeunes adultes vont retrouver ou réinventer leur fraternité, s’épanouissant et mûrissant en même temps que le vin qu’ils fabriquent.

à lire aussi La route des Grands Crus fête ses 80 ans et Cédric Klapisch la sublime

Le Chocolat (2001) de Lasse Hallström

Quand Juliette Binoche et Johnny Depp se rencontrent à Flavigny-Sur-Ozerain... Soyons honnêtes, certaines scènes ont aussi été tournées en Dordogne mais elles sont (forcement) moins jolies !

L'histoire : Durant l'hiver 1959, Vianne Rocher s'installe avec Anouk, sa petite fille, à Lansquenet, une petite bourgade française. En quelques jours, elle ouvre une confiserie à proximité de l'église. C'est une chocolatière hors pair : elle devine la gourmandise cachée de chacun et adapte ses recettes raffinées pour combler ses clients. Mais la bourgeoisie huppée de la ville ainsi que le Comte de Reynaud sont outrés de voir les habitants envoûtés par ces chocolats. La venue d'un autre étranger, le beau Roux, va bouleverser la donne.

à réécouter Dans le Rétro: Juliette Binoche

Chacun sa vie (2017) de Claude Lellouch

Comment ne pas citer Claude Lellouch dans cette liste ? Le cinéaste a en effet choisit la ville de Beaune pour installer ses Ateliers du cinéma. EN 2017, il tourne dans la capitale des vins de Bourgogne un film chorale au casting 5 étoiles (et improbable !) : Jean Dujardin, Johnny Hallyday, Béatrice Dalle, Chantale Ladesou, Eric Dupont-Moretti...

L'histoire : Ils ne se connaissent pas, mais tous ont rendez-vous pour décider du sort d’un de leurs semblables. Avant d’être juges, avocats ou jurés, ils sont d’abord des femmes et des hommes au tournant de leurs existences, avec leurs rêves et leurs secrets, leurs espoirs et leurs limites, tous sous un même soleil, chacun avec sa part d’ombre. Dans une jolie ville de province, le temps d’un festival de jazz, la vie va jongler avec les destins…

à lire aussi Tournage : Claude Lelouch installe ses caméras dans Beaune

Vous pensiez qu'on les avait oubliés ?

Non évidemment ! Mais est-il encore nécessaire de vous rappeler que La Grande Vadrouille (1966) ou encore Angélique Marquise des Anges (1964) ont été tournés chez nous ? Ils font partie des films que tout le monde a vu moins 21 fois. Ils sont également disponibles depuis la maison sur certaines plateformes des VOD. Vous aimez bien tout ce qui est bon... Non ?