Coronavirus : la comédienne Julie Jézéquel, sa vie confinée en Dordogne

Julie Jézéquel débute sa carrière à la fin des années soixante-dix aux côtés de Jean-Paul Belmondo dans « Flic ou voyou » et dans « L’étoile du nord » réalisé par Pierre Granier-Deferre avec Simone Signoret et Philippe Noiret. Après une vingtaine de films au cinéma et autant de rôles pour la télévision, elle se consacre aujourd’hui à l’écriture et a signé nombreux scénarios de séries et de téléfilms (« Joséphine ange gardien », « Mariés, ou presque », « Maigret », "Trois femmes un soir d'été").

Un thriller pour France 3

Julie Jézéquel a publié en 2009 un premier roman « Retour à la ligne » et a écrit deux albums pour enfants, illustrés par Marie-Laure Béchet (« Une amitié en couleur », « Libre tout l'été »). Elle profite de ce confinement forcé près de Bergerac pour poursuivre l’écriture d’un thriller pour France 3. Quand elle ne travaille pas, Julie Jézéquel lit des polars et regarde la série danoise « Dos au mur » diffusée sur Arte (série disponible en replay jusqu’au 31 mai).