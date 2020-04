Le festival du film romantique de Cabourg 2020 en plein air dans sa voiture ?

Les organisateurs du festival du film romantique de Cabourg ont annoncé ce lundi l'annulation de la 34e édition qui devait avoir lieu du 10 au 14 juin 2020. Mais les Swann d'Or seront bien décernés et une réflexion est lancée pour proposer, en sécurité, la diffusion des films en drive-in.

Les romantiques ne se réuniront pas sur la plage de Cabourg face au Grand Hôtel du 10 au 14 juin 2020. Les organisateurs du festival du film ont décidé d'annuler l’événement en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. Toutefois, la 34e édition devrait exister d'une façon ou d'une autre. "Nous allons essayer de le maintenir. Nous y travaillons tout en prenant les précautions, explique Suzel Pietri, déléguée générale du festival du film romantique de Cabourg. Nous allons, de toute façon, réunir le comité des Swann d'or fin mai à Paris."

Ce comité composé de professionnels du cinéma décernera ses prix récompensant les films du genre romantique déjà sortis en salle comme le veut la tradition. Ainsi la meilleure actrice, le meilleur acteur, le meilleur réalisateur, le meilleur film... seront bien distingués.

Le cinéaste français, Claude Lelouch, tenant dans sa main un Swann d'or en 2016 à Cabourg © Maxppp - Franck Castel/Wostok Press

Un drive-in avec le palmarès 2020 du festival du film de Cabourg

Si les acteurs, actrices et réalisateurs ne pourront se prêter cette année aux dédicaces sur le tapis rouge cabourgeais, les organisateurs entendent bien proposer au public les œuvres lauréates de la 34e édition. "Ces films seront réunis sur une semaine, début août, rêve Suzel Pietri, sous une forme inédite du festival et je l'espère toujours romantique à travers un drive-in. La directrice précise : "chacun pourra voir son film dans sa voiture, sans aucun contact, et donc partager un moment d'émotion sous les étoiles, en sécurité."

Le festival du film romantique de Cabourg a fait la demande aux autorités de pouvoir organiser ainsi, malgré tout, la 34e édition du rendez-vous à la gloire du romantisme sur grand écran. Les équipes du festival y travaillent avec dans l'idée de proposer deux séances. L'une à la tombée de la nuit, la seconde à l'issue de la première projection. À suivre...