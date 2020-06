Côté Culture, comptez sur nous : Le Château de la Buzine

à réécouter Côte culture, comptez sur nous 2ème partie

En attendant la réouverture de toutes les salles de cinéma le 22 juin, la Maison des Cinématographiques de la Méditerranée propose, à partir d'aujourd'hui, son exposition "Mémoires d'un agent secret" consacrée à James Bond.

Valérie Fédèle, Directrice du Château de La Buzine, retrouve Hervé Godard sur l'antenne ce matin pour nous en dire un peu plus.

Hervé Godard : de Sean Connery à Daniel Craig le personnage, les aventures, parfois le glamour de James Bond fait toujours rêver ?

Valérie Fédèle : oui, c’est pour ça qu’on a choisi justement de consacrer l’exposition événement de l’année à James Bond. Parce qu’il y a un véritable mythe qui mêle aventure, exotisme, action, charme, donc c’est tout ça qu’on va pouvoir retrouver dans l’exposition James Bond qu’on a réalisée en partenariat avec le club James Bond France et qui réunit des collections assez exceptionnelles qui viennent du monde entier. Pour l’essentiel, les costumes, accessoires, documents, objets qui sont présentés proviennent des états unis.

Hervé Godard : il n’y aura pas l’Aston Martin, j’imagine ? Vous n’avez pas la place de la mettre ?

Valérie Fédèle : alors pas dans le château ! On avait prévu bien sûr de faire un événement d’ouverture qui n’a pas pu se faire en avril à cause du covid mais on ne désespère pas de pouvoir le faire soit en juillet, soit en septembre en fonction des conditions sanitaires et là effectivement, on pourra retrouver pour cette occasion l’Aston Martin, mais en attendant il faudra se contenter de photos de voitures de 4x4, d’objets ou de répliques de voitures.

Hervé Godard : tout ça autour de 007, il y aura sans doute sa recette de cocktail et quelques petits secrets ?

Valerie Fédèle : oui, pas mal d’évocations de saynètes, on a l’évocation du bureau de Ian Fleming, on a un espace Moonraker, on a aussi l’évocation du bureau de M, Miss Moneypenny, ou encore un casino pour "Casino Royal". Vraiment une exposition riche, avec plus de 30 pièces exposées à découvrir à partir d'aujourd’hui au château de la Buzine, pour le moment nous sommes ouvert le mercredi, le samedi et dimanche et puis on va pouvoir à nouveau retrouver nos horaires et nos journées d’ouverture 7/7 prochainement.