Côté culture, comptez sur nous : le cinéma le Prado

On évoque la réouverture prochaine des cinémas. Et l’on a hâte !

La plupart des salles de notre région va rouvrir le mercredi 24 juin, on connait désormais certains des films que vous pourrez voir sur grand écran, un vrai bonheur, c’est ça le cinéma.

Hervé Godard : on accueille Frédéric Perrin, Directeur du cinéma le Prado à Marseille, vous allez rouvrir avec plus d’une vingtaine de films, dont ceux qui étaient à l’affiche il y a trois mois, avant le confinement ? C’est ça le principe ?

Frédéric Perrin : oui, on est tenu de reprendre les films avec lesquels on a fermé, surtout les films qui n’ont même pas fait une semaine. On a fini la programmation, pour nous ça sera 16 films pour 11 salles. Il y aura des films d’animation, des films comiques, des films d’aventure, nous reprenons la vie cinématographique.

Hervé Godard : le public va être accueilli sous quelle forme ? Un siège sur deux ? Un siège sur trois ? Ça va se passer comment chez vous ?

Frédéric Perrin : il y a la réglementation gouvernementale avec le protocole d’hygiène qui sera mis en place dès le mercredi 24, effectivement ça sera 50% de la capacité de la salle, sur l’ensemble des salles, avec un fauteuil sur deux. Quand on est une famille, on pourra se mettre ensemble ainsi qu’en couple ou en groupe d’amis, mais il faudra laisser un fauteuil libre entre les spectateurs qui ne se connaissent pas.

Hervé Godard : avec les belles affiches, il y a des places de soutien que l’on peut acheter dès maintenant à 7€ ?

Frédéric Perrin : oui, tout à fait. On a lancé une séance participative, pour nous aider un petit peu à redémarrer et surtout ces places sont à 7€, elles sont valables à partir du 24 et jusqu’à la fin octobre, pour voir toutes les belles sorties, les mois d’octobre novembre et décembre sont très chargés en programmation, il suffit d’aller sur notre site et d’acheter la place.

C’est la même chose pour toutes les salles de la région, retourner au cinéma voir des films en grand écran c’est ce qu’il y a de mieux.

retrouver la billetterie sur le site du Cinema le Prado