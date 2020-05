Côté Culture, Comptez sur Nous : Les Cinémas Aixois

à réécouter Côte culture, comptez sur nous

Une bonne nouvelle annoncée par le premier ministre hier, les salles de cinémas pourront rouvrir le 22 juin, le temps de s’organiser le public va pouvoir retourner voir des films sur grand écrans.

Jean-Marie Guillaume nous explique :

« Cette annonce c’est plus qu’un soulagement, on a enfin une date de réouverture, enfin une perspective, on va pouvoir travailler et retrouver les spectateurs qui ont très envie de cinéma, ils sont très motivés et nous aussi, on est très motivé pour les recevoir »

Hervé Godard : On essaie un peu de lire entre les lignes, nous n’avons pas l’impression que des consignes sanitaires précises ont été donné.

« Au départ la date de réouverture était prévue pour juillet on a travaillé avec les ministres de la culture, de la santé, de l’économie, du travail et les représentants sociaux et élaboré un cahier des charges sanitaires applicables à toutes les salles de cinéma. On pourra recevoir les gens dans des conditions sanitaires appropriées et dans le respect de la distanciation physique, il est encore un peu tôt pour les détails quoi qu’il en soit on sera prêt pour rouvrir. On sait que ça ne sera pas facile, et que la fréquentation sera faible. »

« Les distributeurs et producteurs doivent dater la sortie des films et les reprogrammés pour cet été »

Christopher Nolan que Jean-Marie Guillaume, propriétaire des cinémas Aixois remercie, a lutté contre les studios et a réussi à maintenir la date du 22 juillet pour la sortie de son prochain film Tenet, on sait aussi qu’il y aura Mulan, Wonder Woman 1984, et beaucoup de films indépendants qui vont être datés dans les prochains jours.

« On sent que le public a assez regardé Netflix a assez consommé de V.O.D, et qu’ils ont envie de retrouver cette expérience unique qu’est la salle de cinéma et revivre cette émotion collective partagée. On est tous super heureux »

Nous de notre côté on vous encourage à venir dans les cinémas de notre région dès le 22 Juin !