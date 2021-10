Dany Boon présente son nouveau film en avant première au Pays Basque

Amitiés, amour, et engueulades sur fond de crise sanitaire, le nouveau film de Dany Boon ne fait pas dans la dentelle. L'avant première de "8 rue de l'humanité" a réuni ce jeudi plus de 300 spectateurs à la salle Larreko de Senpere-Saint Pée sur Nivelle. Dany Boon, Laurence Arné, sa compagne à l'écran et dans la vie et Alison Wheeler ont fait le déplacement pour la plus grande joie de leurs fans. La nouvelle comédie de Dany Boon sort sur Netflix le 20 octobre.

Dany Boon a choisi le Pays Basque pour une des présentations en avant première afin de rencontrer le sommelier et caviste de Saint Pée Adrien Goudier. Passionné de dessin, pendant les confinements il a créé un groupe Facebook suivi par des centaines de graphistes. Véritable démarche humanitaire, il a reversé des bénéfices au collectif Du côté des femmes 64 , une association qui lutte contre les violences au sein du foyer.

Dany Boon, son interview, les coulisses

