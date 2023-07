Début des projections gratuites en plein air au festival Les Vendanges du 7ème Art

La matinée s’ouvre sur deux projections jeunesse « Capitaines ! » de Nicolas Hu Et Séléna Pique, et « Sirocco et le royaumes des courants d'air » de Benoit Chieux. Elle est aussi marquée par les master class de Claude Aziza autour de l'œuvre d'Alexandre Dumas, ainsi que celle de de Jean-Pierre Lavoignat – membre du jury de cette 8ème édition du festival - venu parler au public pauillacais de son livre « Romy Schneider / Claude Sautet. Un coup de foudre créatif ». Une master class au sein de la médiathèque de la ville qui a été très joliment conclue par une intervention du guitariste bordelais mondialement connu, Thibault Cauvin, venu réinterpréter « La Chanson d'Hélène ».

ⓘ Publicité

Jean-Pierre Lavoignat en dédicace après sa master class, à la médiathèque de Pauillac - Armelle Dufau

Thibault Cauvin interprétant "La Chanson d'Hélène" à la médiathèque de Pauillac - Armelle Dufau

Deux nouvelles avant-premières pour la compétition internationale

A 17h30 est projeté le film de Marco Bellocchio « L'enlèvement » puis à 20h15 « Le Colibri » de Francesca Archibugi.

Entre ces deux avant-premières, et comme chaque soir de cette semaine, est proposé aux spectateurs un cocktail en face du cinéma l’Eden. Une dégustation de vin et de champagne est proposé à tous : l’occasion de mélanger les professionnels du milieu avec les festivaliers autour de discussions animés.

Le début des projections gratuites en plein air

Jusqu’à samedi le festival offre une projection en plein air gratuite chaque soir ! A 21h30 ce mercredi, toute la famille peut se réunir devant la nouvelle adaptation des « Trois Mousquetaires : D'Artagnan » ici réalisé par Martin Bourboulon, avec François Civil, Pio Marmaï, Vincent Cassel et Romain Duris. Jeudi évènement exceptionnel puisque les réalisateurs Eric Toledano et Olivier Nakache seront présent lors de la projection de leur film « Une année difficile ».