Décès de Jean-Luc Godard : retour sur le tournage clandestin de "À bout de souffle" à Paris

Plus de cent films en 60 ans de carrière. Jean-Luc Godard a durablement marqué le cinéma français, faisant partie de ces artistes de la Nouvelle Vague dont les techniques cinématographiques ont relancé le cinéma dans l'Hexagone. Parmi ses plus grands succès : "À bout de souffle". Belmondo, Seberg, Paris pour décor et le tout sur une idée originale de Truffaut, le film est devenu culte et, pour beaucoup, symbolise le mouvement entier.

Nous sommes allés fouiller dans les archives de France Bleu Paris pour y retrouver un épisode de "Paris Cinéma" de Thierry Boeuf. Chronique consacrée à la capitale dans les films, Thierry s'est intéressé au tournage de "À bout de souffle" avec cette anecdote folle : Godard, Seberg et Belmondo ont tourné clandestinement sur les Champs-Elysées ! Thierry vous explique comment :

Paris Cinéma : À bout de souffle Copier