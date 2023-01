Découvrez l'affiche officielle de Reims Polar 2023 et le film qui y recevra le Prix Claude Chabrol !

Festival du film policier, Reims Polar avait marqué les esprits lors de son édition 2022, première en présentiel. L'équipe organisatrice a fait très fort en dévoilant, hier, son affiche officielle ainsi que le réalisateur qui sera honoré du Prix Claude Chabrol pour son film.

ⓘ Publicité

L'affiche officielle représente donc un dé, soit noir, soit blanc, selon la version de l'affiche choisie, le tout sur fond jaune. Un 3 et un 5, mystérieux, sont bien visibles. L'affiche laisse planer le doute quant à la programmation : des films d'arnaque et des films à rebondissements, façon The Usual Suspects et Slevin, sont-ils prévus ?

Sébastien Marnier, réalisateur du film l'Origine du Mal, recevra donc le prestigieux Prix Claude Chabrol. Avant lui, des réalisateurs comme Yann Gozlan (Boîte noire) ou Hubert Charuel (Petit paysan) l'ont reçu les années précédentes.

L'Origine du Mal, sorti en octobre dernier, a rencontré un joli succès public comme critique. Sa distribution est notamment composée de Jacques Weber, Laure Calamy et Naidra Ayadi.

Reims Polar 2023 aura lieu dans la Cité des Sacres. Toutes les informations utiles comme la programmation, les invités, les jurés... seront à retrouver sur le site dédié dans les prochaines semaines.