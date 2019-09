Découvrez la bande-annonce de Fahim, avec Gérard Depardieu et Isabelle Nanty

Fahim, c'est l'histoire vraie d'un jeune surdoué des échecs, racontée dans un film touchant, sensible et très humain, réalisé par Pierre-François Martin-Laval avec Assad Ahmed, Gérard Depardieu et Isabelle Nanty

L'histoire

Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim et son père quittent le reste de la famille pour Paris. Dès leur arrivée, ils entament un véritable parcours du combattant pour obtenir l'asile politique, avec la menace d'être expulsés à tout moment. Grâce à son don pour les échecs, Fahim rencontre Xavier, l'un des meilleurs entraîneurs d'échecs de France. Entre méfiance et attirance, ils vont apprendre à se connaître et se lier d’amitié. Alors que le Championnat de France commence, la menace d’expulsion se fait pressante et Fahim n’a plus qu’une seule chance pour s’en sortir : être Champion de France.