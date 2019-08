Découvrez la bande-annonce de La fameuse invasion des ours en Sicile, au cinéma le 9 octobre

Lorenzo Mattotti a adapté au cinéma le roman jeunesse «La fameuse invasion de la Sicile par les ours» de Dino Buzzati, qui sera sur les écrans dès le 9 octobre, voici dès maintenant la bande-annonce de l'un des plus jolis films d'animation de l'année

L'histoire

Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils de Léonce, roi des ours, est enlevé par des chasseurs... Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi Léonce décide de partir à la recherche de Tonio et d’envahir la plaine où habitent les hommes. Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il finit par retrouver Tonio et prend la tête du pays. Mais il comprendra vite que le peuple des ours n’est peut-être pas fait pour vivre au pays des hommes...

avec les voix de Leila Bekhti, Thomas Bidegain, Jean Claude Carrière, Beppe Chierichi, Arthur Dupont, Thierry Hancisse, Pascal Demolon, Jacky Nercessian et Boris Rehlinger