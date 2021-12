Découvrez la bande-annonce de Rumba la vie, le nouveau film de Franck Dubosc

Après le succès de sa première réalisation "Tout le monde debout", Franck Dubosc présente son deuxième film "Rumba la vie" attendu dans vos salles de cinéma le 19 janvier 2022.

C'est un nouveau film très tendre et attachant que présente Franck Dubosc, plus un feel-good movie qu'une pure comédie. Un film dans lequel il tient le premier rôle aux côtés de Louna Espinosa, vue notamment dans la série Les bracelets rouges sur TF1. Le film sera présenté en avant-première au Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez, courant janvier, juste avant sa sortie en salles.

L'histoire

Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire renfermé sur lui-même, vit seul après avoir abandonné femme et enfant vingt ans plus tôt. Bousculé par un malaise cardiaque, il trouve le courage nécessaire pour affronter son passé et s’inscrire incognito dans le cours de danse dirigé par sa fille, qu’il n’a jamais connue, dans le but de la (re)conquérir et de donner un sens à sa vie.

Un film de et avec Franck Dubosc, Louna Espinosa, Jean-Pierre Darroussin, Marie-Philomène Nga