Découvrez la bande-annonce du film Les vétos, avec Clovis Cornillac, au cinéma le 1er janvier

Entre comédie et feel-good movie, Les vétos raconte l'histoire d'une brillante jeune vétérinaire (Noémie Schmidt) qui se destinait à la recherche mais qui se retrouve à découvrir er exercer son métier dans son Morvan natal.

Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène pour sauver ses patients, sa clinique, et sa famille. Quand Michel, son associé et mentor, lui annonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus dur est à venir. « T’en fais pas, j’ai trouvé la relève. » Sauf que… La relève c’est Alexandra, diplômée depuis 24 heures, brillante, misanthrope, et pas du tout d’accord pour revenir s’enterrer dans le village de son enfance. Nico parviendra-t-il à la faire rester ?

Un film de Julie Manoukian avec Clovis Cornillac, Noémie Schmidt, Carole Franck