Découvrez “La syndicaliste” avec Yvan Attal à l’UGC Ciné Cité de Bordeaux le 2 février 2023

Avant d’être un film, “ La syndicaliste ” est un livre (éditions Stock en 2019) racontant l’histoire vraie de Maureen Kearney, déléguée CFDT chez Areva, dont la vie a basculé en 2012 alors qu’elle dénonce un secret d’Etat. Racontée avec les mots de la journaliste Caroline Michel-Aguirre, son histoire est désormais adaptée au cinéma. Le réalisateur Jean-Paul Salomé prend la caméra pour revenir sur le destin de cette femme que le système a broyée.

ⓘ Publicité

Dans cette adaptation cinématographique, Isabelle Huppert interprète Maureen Kearney et retrouve le réalisateur avec qui elle a déjà collaboré pour “La daronne”. A ses côtés, Jean-Paul Salomé réunit un casting 5 étoiles : Marina Foïs, Grégory Gadebois, François-Xavier Demaison mais aussi Yvan Attal.

Yvan Attal affronte Isabelle Huppert dans "La syndicaliste" au cinéma en avant-première le 2 février à l'UGC Ciné Cité de Bordeaux - Guy Ferrandis - Le Bureau Films

France Bleu Gironde vous invite au cinéma

“La Syndicaliste” sort en salles le mercredi 1er mars 2023 et s’annonce comme un succès de ce début d’année. France Bleu Gironde vous invite à découvrir ce film avant tout le monde pour l’avant-première du jeudi 2 février 2023 à l’UGC Ciné Cité de Bordeaux à 20h en présence du réalisateur Jean-Paul Salomé et du comédien Yvan Attal. Pour gagner vos invitations, à vous de remplir le formulaire ci-dessous. Bonne chance !

Synopsis

LA SYNDICALISTE raconte l’histoire vraie de Maureen Kearney, déléguée CFDT chez Areva, qui, en 2012, est devenue lanceuse d’alerte pour dénoncer un secret d’Etat qui a secoué l’industrie du nucléaire en France. Seule contre tous, elle s’est battue bec et ongles contre les ministres et les industriels pour faire éclater ce scandale et défendre plus de 50 000 emplois jusqu’au jour où elle s’est fait violemment agresser et a vu sa vie basculer…

France Bleu Gironde vous invite pour l'avant-première du film "La syndicaliste" - Guy Ferrandis - Le Bureau Films

Informations pratiques

“La syndicaliste” en salles à partir du mercredi 1er mars 2023 et en avant-première le jeudi 2 février 2023 à l’UGC Ciné Cité de Bordeaux à 20h en présence du réalisateur Jean-Paul Salomé et du comédien Yvan Attal.