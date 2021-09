Découvrez le programme complet de Tous en Selle au Grand Rex les 17 et 18 septembre

Nouvelle sélection Tous en Selle ! 2021/2022

Colors of Mexico

Killian Bron dans Colors of Mexico - ©TOUS EN SELLE !

Découvrez un Tour du Mexique sur vélo revisité, une visite rythmée proposée par Kilian Bron. Un spectacle visuel exceptionnel avec un mélange de couleurs et de paysages atypiques tout autour du pays, le tout résumé en quelques minutes où vous serez scotché sur votre siège !

Des volcans actifs aux ruelles escarpées des quartiers populaires, en passant par les champs d'agaves et forêts arides du pays, Kilian Bron vous fera découvrir le Mexique comme vous ne l'avez jamais vu !

Velocia

VELOCIA - ©TOUS EN SELLE !

Premier film documentaire entièrement consacré au cyclisme féminin, Velocia parcourt routes et chemins dans la roue de quelques unes des meilleures cyclistes françaises.

Qui sont ces femmes passionnées de VTT ou de vélo de route, qu’elles soient amatrices ou professionnelles ?

Quels sont les enjeux, les obstacles et les espoirs du cyclisme féminin en 2020 ?

Lucy Paltz, journaliste sportive et amatrice de VTT, est partie à la rencontre de ces athlètes passionnées et talentueuses qui se battent au quotidien pour repousser les limites du sport et inspirer les jeunes générations.

Le surdoué de la Bikelife parisienne

Gaga dans Le surdoué de la Bikelife parisienne - ©TOUS EN SELLE !

Ils viennent de toute l’Ile-de-France et se retrouvent au cœur de Paris, place de la République. Sur leurs vélos colorés, Gaga, Coco et des dizaines d’autres adolescents franciliens réalisent des figures spectaculaires au milieu du trafic et au plus près des piétons.

Ils enchaînent les roues arrière et la capitale jusque-là bien lointaine, se transforme en un formidable terrain de jeu. C'est la Bikelife parisienne. Découvrez Gaoussou Diakite, dit Gaga, a 14 ans il est l’un des plus jeunes talents de la bande.

Ce documentaire a été réalisé dans le cadre de la série Biclou du journal Le Parisien.

Delta of Spirit

Delta of Spirit - ©TOUS EN SELLE !

Delta of Spirit explore le mental et le courage des aventuriers qui sont prêts à endurer le DAMn, une éprouvante course cycliste en gravel bike de 240 miles (soit 386 kilomètres) qui traverse les routes les moins pratiquées de l’état du Minnesota, le tout en 24 heures.

Nicholas Kapanke et Trenton Raygor, producteurs du film, ont su mettre en valeur l’expérience et le savoir-faire cinématique de Nicholas ainsi que la passion pour le vélo et la compétition de Trenton pour produire le documentaire « Delta of Spirit ».

La route des savoirs

La route des savoirs - ©TOUS EN SELLE !

Pendant 77 jours, deux amis étudiants, Augustin Baconnet et Marc Leblanc, sont partis faire le Tour de France à vélo des entreprises engagées : problématiques durables, savoir-faire traditionnels, nouvelles technologies... Grands groupes, artisans, meilleurs ouvriers de France, ils ont rencontré plusieurs centaines de Français passionnés par leur travail et leur métier.

Avec 35 kilos de matériel vidéo sur chaque vélo, ils ont sillonné la France entière, faisant au total 5 000 kilomètres en 11 semaines. L’aboutissement de ce projet donnera naissance au documentaire « La route des savoirs » qui retrace les grands moments de ce périple réalisé en pleine crise du COVID.

Une démarche positive et engagée qui met en lumière l’incroyable richesse de notre territoire.

Switzerland Paradise

Switzerland paradise - ©TOUS EN SELLE !

Switzerland Paradise est un documentaire exceptionnel, avec des images à couper le souffle et de paysages aussi beaux que brut. Un aperçu de la beauté et de la variété des paysages alpins : Montagnes, glaciers, sentiers à travers le prisme du VTT de Killian BRON le tout filmé de main de maître par une équipe rompue à l’exercice.

Mont-Blanc Express

Mont-Blanc Express - ©TOUS EN SELLE !

3 amis relèvent le défi du Tour du Mont Blanc en VAE en une journée, 17h de roulage, 10900m de dénivelé positif, 9 sommets, 3 pays, 360km à 28 km/h de moyenne...

Parmi ces 3 amis, Edgar Grospiron, 3 fois champion du monde et 1 fois champion Olympique de bosses en ski acrobatique. A travers son expérience, sa sagesse et son humour, ce Tour du Mont Blanc sur les VAE de notre partenaire Moustache Bikes, prend une toute autre dimension..

Unlocked Down

Matthias Dandois dans Unlocked Down - ©TOUS EN SELLE !

9 fois Champion de BMX Flat, le Parisien Matthias Dandois, privé de compétition pour cause de pandémie en 2020, a mis à profit le confinement pour filmer sa ville, la nuit, durant le couvre-feu. De l'Arc de Triomphe au Sacré-Coeur, des quais de Seine jusqu'au final dans l'Opéra de Paris, il nous livre un court-métrage tout en poésie.

Le temps d'un week-end

Bernard Hinault, Bixente Lizarazu, Emilie Morier, Steven Le Hyaric, Fabrice Levanier dans Le temps d'un week-end - ©TOUS EN SELLE !

Eté 2020, cinq cyclistes de haut vol réunis le temps d’un weekend.

Entre montagnes et plages de l’atlantique, le temps s’écoule entre moments de partage, échange d’expérience, humour et émotions. Trois générations de passionnés qui vont aussi se frotter aux reliefs exigeants et à la météo surprenante... Le plaisir sera quoiqu’il arrive au rendez-vous.

Avec Bernard Hinault, Bixente Lizarazu, la triathlète Emilie Morier, l'aventurier Steven Le Hyaric, Fabrice Levanier aka Fuego, figure des coursiers parisiens.