Découvrez notre invité de la semaine : Jean Dujardin

Jean Dujardin sera l'invité de Laurent Boucry cette semaine pour aborder le film "Sur les chemins noirs", réalisé par Denis Imbert, qui sortira dans les salles Mercredi 22 Mars.

Le comédien nous racontera les coulisses du film. Il reviendra sur les campagnes, la ruralité, et les paysages somptueux qu'il à traversés.

"Sur les chemins noirs", film France Bleu, raconte l'histoire de Pierre, un célèbre explorateur et écrivain, qui voyage régulièrement à travers le monde en quête d'aventures. Un soir, ivre, il escalade la façade d'un hôtel et fait une chute de plusieurs étages. Le choc le plonge dans un coma profond. À son réveil, alors qu'il tient à peine debout, et contre l'avis de tous, il décide de parcourir la France à pied en empruntant les chemins oubliés, avec des escales dans la ville de Vichy dans l'Allier et dans le département du Cantal.

Jean Dujardin "sur les chemins noirs" © Radio France

Un voyage unique et hors du temps où le comédien s'élance dans les pas de l'écrivain voyageur Sylvain Tesson.

Interview ce mercredi à 8h40 et dans notre émission '"Côté Culture" de 9h à 9h30, et pour finir dans l'émission "À la rencontre du deuxième type" vendredi 24 mars de 17h à 18h.

Soyez au rendez-vous pour cette actualité !