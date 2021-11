Démarrage du 17e festival du cinéma en langue allemande Augenblick

Réécoutez Pierre Nuss vous donner envie d'aller au cinéma, en allemand Copier

Demain démarre un super festival en Alsace, prenons un moment pour parler du festival Augenblick, puisque c’est ce que cela signifie : le moment. Initié en 2005 par le RECIT (Réseau Est Cinéma Image et Transmission), le Festival AUGENBLICK promeut le meilleur du cinéma germanophone tout en valorisant le bilinguisme franco-allemand que l’on cultive en Alsace. Au niveau régional, national et européen, AUGENBLICK soutient l’économie de l’audiovisuel et la diffusion de films rares. Et en parlant de moments rares, l’invitée d’honneur est Hanna Schygulla, l’égérie de Fassbinder, qui lui offre ses plus grands rôles dans Le Mariage de Maria Braun, en 1978, et dans Lili Marleen en 1981. Elle a aussi tourné pour Ettore Scola, Jean-Luc Godard, et Marco Ferreri, avec lequel elle obtient le prix d’interprétation féminine en 1983 à Cannes. Cette 17e édition du festival comportera bien évidemment des compétitions de longs métrages, une compétition de courts métrages, une rétrospective sur Fritz Lang, avec pour une fois pas M le maudit, mais le Diabolique Docteur Mabuse, des films d’aventure comme le Tigre du Bengale ou encore le Tombeau Hindou. D’ailleurs dans ce dernier film, il y a une scène de danse culte de l’actrice Debra Paget face à un cobra. Tout le programme est à retrouver sur le site festival tiret augenblick point fr, c’est jusqu’au 26 novembre.

Le site du Festival Augenblick pour tout connaître du programme et des invités.