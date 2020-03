Confinement : des films à découvrir pour 0,99€ sur le site Universciné

« Etancher sa soif de culture malgré les recommandations de rester chez soi ? Les équipes d’UniversCiné ont employé toute leur énergie pour vous proposer une sélection de plus de 200 films à 0,99€ ». C'est ce qu'annonce la plateforme qui propose de nombreux films - drames, comédies, feel-good movies - et documentaires, nous avons donc effectué pour vous une (toute petite) présélection parmi les films proposés.

La sélection France Bleu

La part des anges, un film de Ken Loach

L'histoire de Robbie, jeune père de famille et ancien délinquant, qui se découvre un talent exceptionnel pour déguster et reconnaître les whiskies, même les plus rares. Touchant et drôle

Hippocrate, le premier film de Thomas Lilti (réalisateur de Médecin de campagne), avec Vincent Lacoste et Reda Kateb. L'histoire de Benjamin dont le premier stage d’interne se révèle plus rude que la théorie. Un premier film très réussi

La discrète, de Christian Vincent, avec Fabrice Luchini en séducteur éblouissant, pris à son propre piège. Touchant, tout en finesse...

Louise Wimmer, de Cyril Mennegun - l'histoire de Louise qui vit dans sa voiture, attendant de trouver un appartement pour repartir de zéro. Entre découragement et espoir, elle cherche comment reconquérir sa vie. Corinne Masiero exceptionnelle dans ce film qui l'a révélée.

Le déjeuner du 15 août, de Gianni Di Gregorio. Gianni vit avec sa mère à Rome, où il s’occupe de tout. Acculés par les dettes, ils sont menacés d'expulsion. Le syndic d’immeuble propose alors à Gianni un marché insolite : garder sa mère pendant le week-end du 15 août, contre l’effacement de cette dette. Une délicieuse comédie italienne

Drôle de drame, de Marcel Carné. Un très grand classique de la comédie avec Michel Simon et Louis Jouvet, il faut l'avoir vu au moins une fois !