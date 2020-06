Des idées de films à voir au cinéma dès la réouverture des salles le 22 juin

Alors que les salles de cinéma rouvrent pour la plupart à compter de ce lundi 22 juin, voici quelques idées de films - qui pour un certain nombre étaient sortis quelques jours ou semaines avant le confinement - à aller découvrir dès les premières séances.

Deux films France Bleu

Nous les chiens, un très joli film d'animation à partager en famille (à partir de 6/7 ans) - graphisme recherché et beau scénario pour ce film remarqué au Festival du film d'animation d'Annecy qui raconte l'histoire d'une bande de chiens errants à la recherche du calme et du bonheur

Papi Sitter, une comédie familiale avec Gérard Lanvin et Olivier Marchal. Le film était sorti début mars, il retrouve les salles où il avait commencé à séduire le public. Petit clin d'oeil du calendrier, il arrive au moment où les élèves de Terminale auraient dû passer le bac...

En famille

Pour une première séance au cinéma avec les plus petits (à partir de 3 ans), La petite taupe retrouve la nature est le film parfait. 45 minutes de pur bonheur avec 3 aventures inédites

Pour les plus grands, Ducobu 3 reste une valeur sûre. Dans la classe toujours dirigée par Monsieur Latouche alias Elie Semoun, Ducobu a désormais un rival de taille dans la catégorie des cancres. Et une mission : sauver son école !

L'Histoire avec un grand H

De Gaulle, de Gabriel de avec Lambert Wilson,

L'Ombre de Staline ou l'histoire d'un jeune journaliste américain (interprété avec brio par James Norton) qui débarque à Moscou en 1933 pour interviewer le dirigeant soviétique

Des comédies

La bonne épouse, de Martin Provost, avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky - Paulette Van Der Beck veuve et ruinée voit toutes ses certitudes vaciller avec Mai 68 et son vent de liberté.

10 jours sans maman avec Franck Dubosc et Aure Attika - Antoine, DRH d'une enseigne de bricolage, se retrouve alors seul à devoir gérer la maison et leurs quatre enfants et se retrouve très vite dépassé par les événements !