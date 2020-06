Deux séries avec Audrey Gosseaume, les villes où il se passe des choses étranges

La série allemande Dark

DARK - *

Il s’agit d’une série très originale dont l’histoire s’étale sur 3 générations, mais absolument pas de façon linéaire… Je vous explique ! L’intrigue commence dans la petite ville de Winden, avec la disparation dans la forêt de Mikkel, 11 ans. Toute la ville est très inquiète, d’autant que quelques semaines auparavant, un lycéen a également disparu sans laisser de traces.

En le recherchant, certains habitants vont découvrir une grotte étonnante, capable de vous amener 33 ans dans le passé…. ou 33 ans dans le futur. Oui, précisément ! Donc on parle bien de voyage dans le temps, mais tout semble ici relié à 4 familles de la ville et aussi à la centrale nucléaire. Secrets, mensonges, trahisons, on découvre peu à peu le vrai visage des habitants. Mais dans Dark on croise également un mystérieux voyageur qui semble en savoir long sur ces phénomènes étranges, et un personnage plus sombre, Noah, un prêtre aux intentions plus que douteuses… Alors qui a enlevé MIkkel ? Et surtout a-t-il réellement été enlevé ? Je ne peux que vous conseiller cette série qui navigue entre présent, passé et futur, et à l’intrigue complexe et franchement innovante ! Déjà 2 saisons sur Netflix et une troisième en préparation.

Tales from the loop, un univers rétro-futuriste

AG - *

On ne connait pas le nom de la ville où se déroule l’histoire, si ce n’est qu’elle est dans l’Ohio, ni même en quelle année nous sommes (a priori dans les années 80 - ça c’est le côté rétro), mais clairement c’est une série où s’invite la science-fiction (et voila le côté futuriste). On y croise des robots et de surprenantes structures métalliques. La ville entière est en proie à des phénomènes étonnants, tous reliés à une machine appelée The Loop, cachée dans les souterrains d’un mystérieux centre de recherches. La mini série d’Amazon Prime compte 8 épisodes. Chacun se concentre sur un personnage mais on y retrouve également les protagonistes vus dans les épisodes précédents. Chaque opus explore un évènement étrange provoqué par The Loop mais sans lien apparent les uns avec les autres : la disparition d’une maison, le voyage dans le passé, le pouvoir de suspendre le temps...

Attention, il faut aimer les histoires au rythme un peu lent et sans réelle fin : les épisodes n’ont pas vraiment de conclusion à proprement parler… J’avoue que ça m’a personnellement perturbée, mais les paysages et la photographie sont superbes. Pas étonnant à vrai dire, car la série s’inspire de tableaux numériques d’un artiste suédois, Simon Stälenhag. Bref, la série est poétique, et joue avec nos émotions… le tout avec un vrai côté hypnotique qui donne envie de voir l’épisode suivant.

