A l'occasion des 25 ans de la disparition de Diana, The Princess -avec des archives souvent inédites- est projeté dans certains cinémas des Alpes-Maritimes, mercredi 31 août. France Bleu Azur vous dit où voir le doc évènement...

Diana : où voir le film The Princess dans les Alpes-Maritimes ce soir ?

Il y a 25 ans, le 31 août 1997, Lady Di mourait dans un accident de voiture sous le pont de l’Alma à Paris, poursuivie par des paparazzis. Quelques jours avant, elle passait son dernier été sur la Côte d'Azur en compagnie du milliardaire égyptien Dodi Al-Fayed.

Images inédites

The Princess rembobine le fil de sa vie de princesse, jusqu’à sa mort. Il y a dedans beaucoup d'images inédites.

Une seule projection

Des projections sont prévues, ce mercredi 31 août. Pas dans tous les cinémas. Xavier Vaugien de l'équipe du cinéma de Beaulieu a indiqué "qu'il fallait que les établissements candidatent pour obtenir le droit de le projeter". Plusieurs projections sont également programmées le dimanche 4 septembre.

Pas toujours facile de pouvoir projeter ce genre de film événement quand on est un petit ciné comme nous - Xavier Vaugien cinéma de Beaulieu.

Où voir le film ce soir ?

A 18h10 au Pavillon Bleu de Roquefort les Pins

A 20h au cinéma de Beaulieu à Beaulieu-sur-Mer, Pathé Gare du Sud et Lingostière de Nice, au CGR de Cagnes-sur-Mer, à La Strada de Mouans-Sartoux, et les cinémas Olympia et Cinéum de Cannes.

