Dijon : une boutique dédiée à l'univers d'Harry Potter ouvre ses portes

L'Echoppe magique ouvre ses portes ce samedi dans le centre-ville de Dijon, dans la galerie Bossuet. C'est la cinquième boutique de cette franchise, après Nancy, Strasbourg, Reims et Nantes. Le gérant, Maxime Michel, s'est installé à Dijon après de nombreuses demandes de fans de la saga dijonnais.

Les passionnés pourront trouver près de 600 produits dérivés dans la boutique. Bien sûr, les best-seller seront présents, comme les baguettes cultes des apprentis sorciers, les dragées surprises ou encore les mugs où apparaissent des formes selon la température de l'eau. Dans la petite échoppe, la décoration n'est pas laissé au hasard. La chouette Edwige et le chapeau magique font illusion. Le cultissime balais Nimbus 2000 lévite presque dans les airs. C'est un véritable objet de collection pour les fans qui auraient 359 euros à débourser.

Pour le moment la boutique propose 600 produits dérivés de la saga. - Esther Michon

L'ouverture de la boutique ravit les fans du sorcier, toujours plus nombreux alors même que le dernier film de la saga est sorti au cinéma en 2011. C'est le cas de Romy, 9 ans et demi et habitante de l'agglomération de Dijon. Pour elle, Harry Potter c'est une institution. Sa chambre ressemble à un mini-Poudlard, entre les posters et les figurines. "On a de la chance en fait ! On est pas obligés d'aller à Londres en Eurostar pour trouver ces produits" rigole la petite fille. Elle espère se procurer très vite la dernière figurine qui manque à sa collection : celle du professeur Severus Rog.