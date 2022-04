Drakkar, la série tournée en Ardèche à la conquéte de YouTube

On raconte qu'au 9ème siècle les Vikings ont remonté le Rhône, arrivant de Camargue jusqu'à Valence puis remontant l'Isère jusqu'à Romans (860) avant d'être stoppés par le comte Girart de Roussillon dont la légende rejoint celle de Roland, neveu de Charlemagne.

Vers 877, les Vikings pillent la vallée du Rhône, Valence et sa région, de cet épisode historique, le passionné de reconstitutions historiques Guy Reymond a fait une web-série visible gratuitement sur la plateforme Youtube: Drakkar la série

Guy Reymond ne semble pas plaisanter en disant que cette aventure peut les mener sur les marches du festival de Cannes, il a raison, il faut être conquérants comme ces fiers vikings rejoints régulièrement par de nouveaux bénévoles, dont quelques comédiens ou techniciens qui viennent partager leur expérience. Et le résultat est bluffant, les décors ardéchois sont somptueux, les costumes aboutis, au fil des épisodes le jeu d'acteur est plus solide et l'albenassien Beretta a apporté son bagage technique et une approche artistique qui rend le tout crédible et quasi professionnel, à vous de juger et de les encourager sur YouTube.

Le sixième épisode sera accessible fin avril début mai 2022