Elizabeth Taylor, femme libre et conquérante d'Hollywood

Sidonie Bonnec revient sur l’histoire de l'actrice Elizabeth Taylor, cette femme devenue une icône du cinéma hollywoodien par la force de sa volonté.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec se prend de passion pour la vie tumultueuse de l'actrice Elizabeth Taylor. Avec Murielle Joudet, critique cinéma au Monde et aux Inrockuptibles, on découvre comment cette femme forte a fait plier le tout Hollywood.

Cléopâtre, le pire tournage du cinéma américain

La production du film Cléopâtre de 1963 est un désastre absolu. Le tournage s'étale sur trois ans à cause de catastrophes naturelles, les nombreuses réécritures et les changements de casting n'aident pas non plus la production. Pire, l'actrice et star du film Elizabeth Taylor tombe gravement malade lors du tournage et doit s'éloigner du projet pendant près de six mois.

Comme le résume la journaliste Murielle Joudet :

C'est trois ans bordel absolu

A cette époque, Elizabeth Taylor est une véritable star. Elle porte le film sur ses épaules et va jusqu'à choisir le réalisateur. D'après Murielle Joudet, "elle se comporte en Cléopâtre dans le film comme sur le plateau".

Quand Marc-Antoine rencontre Cléopâtre

L'acteur Richard Burton interprète l'empereur Marc-Antoine dans cette production. Alors que son personnage s'éprend de la reine Cléopâtre dans le film, sur le plateau de tournage les deux comédiens suivent la même trajectoire. Murielle Joudet le résume ainsi :

Richard Burton et Elizabeth Taylor tombent amoureux devant la caméra

Richard Burton n'est pas encore une star à cette époque. C'est Elizabeth Taylor, alors plus influente et plus célèbre que lui, qui va lui apporter la richesse et surtout le scandale, les deux amants étant mariés de leur côté. Ils sont alors harcelés par la presse et les tabloïds publient tout ce que les paparazzis peuvent capter de l'intimité du couple.

Elizabeth Taylor n'éprouve aucun remord à vivre cet amour en dehors des conventions et des usages de l'époque. Elle passera d'ailleurs sa vie à créer des scandales mais elle s'en fiche. La culpabilité, ça ne la concerne pas.