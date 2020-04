En confinement, le cinéma reprend sa place à la télévision, "c'est une bonne chose"

"Le code a changé", "Viens chez moi, j'habite chez une copine", voilà deux des affiches qui vous sont proposées par France 2, cette semaine. En prime-time ? Que nenni, ces deux films sont programmés en début d'après-midi, nouveauté qui dope les audiences de la chaîne, nouveauté liée, évidemment, au confinement. _"_Du cinéma qui rassemble, du cinéma populaire, on en a besoin", dit Franck Loiret, directeur délégué de la Cinémathèque de Toulouse. Lui salue cette initiative du service public, tout en incitant le public à "ne pas prendre de mauvaises habitudes : il faudra retourner au cinéma après le confinement et ne pas tout regarder de chez soi".

C'est très fédérateur, je trouve ça formidable qu'on soit capable de changer les grilles, de s'adapter, de bousculer les programmes. Ça fait penser à une sorte de ciné-club, on regarde le même film ensemble et ensuite on échange à son propos