EN IMAGES - Jean Dujardin en tournage pour un film sur le sable de Barneville-Carteret

Des caméras, des perches son, des projecteurs au milieu de la plage de la Vielle Eglise. Le sable de Barneville-Carteret faisait office de plateau de tournage ce samedi. L'équipe du film "Sur les chemins de Pierre", réalisé par Denis Imbert, est de passage dans la Manche pour ses dernières scènes. Ce long métrage est l'adaptation du livre autobiographique de l'écrivain Sylvain Tesson "Sur les chemins noirs" sorti en 2016, vendu à près de 230 000 exemplaires, avec pour acteur principal le fameux Jean Dujardin.

Isabelle et Justine sont venues d'une commune près de Valognes pour voir le tournage. © Radio France - Raphaël Aubry

Après Avranches et le Mont-Saint-Michel vendredi, l'équipe du film tourne sur la côte ouest. En face des dunes, cela a intrigué quelques touristes et habitants. "Je voulais faire plaisir a ma nièce. Elle adore Jean Dujardin. On est venus de Valognes exprès, après quelques recherches", explique Annick à quelques mètres du plateau. La dizaine de curieux a toutefois été repoussés par la sécurité. Sur un tournage ça ne rigole pas, surtout quand les caméras sont allumées. "On nous a dis qu'on pourrait faire un selfie après, ce n'est pas grave", sourit Justine. Au loin, il était quand même possible de distinguer Jean Dujardin, avec des battons de marche, au bord de l'eau.

Un tournage pas du goût de tous

Frederick, qui a une maison secondaire à Barneville-Carteret, était en balade, intrigué lui aussi par ce tournage. "Ce qui me fait peur un peu, c'est que cet endroit était beau et un peu secret. Si on se met à faire de plus en plus de tournages, il le sera moins. Le Cotentin a le vent en poupe en ce moment", pointe-t-il. Ce décor n'a pas été choisi par hasard. La plage de la Vielle église fut une des d'étapes du Tour de France de Sylvain Tesson, qu'il raconte dans son livre.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"C'est notre fin de film. On est partis du Mercantour le 13 septembre. On a traversé on peut dire toute la France. Et donc on termine ici et au Nez de Jobourg lundi, explique Arnaud Humann, le régisseur général. On a un acteur qui marche seul avec son sac-à-dos sur le sable et il termine avec quelques amis. Là, c'est une équipe d'une vingtaine de personnes. On ne pouvait pas être plus nombreux, vu les milliers de kilomètres parcourus. Le dernier clap, c'est lundi, puis il nous restera trois jours de tournage pour des images de flash-back à Paris."

Une vingtaine de personnes travaillent sur ce long métrage réalisé par Denis Imbert. © Radio France - Raphaël Aubry

L'équipe a prévu de tourner par ailleurs quelques scènes au bar-restaurant la Cale Marine ce lundi matin, sur le port de Carteret.