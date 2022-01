EN IMAGES - Retour sur le Festival International du Film Fantastique à Gérardmer

France Bleu Sud Lorraine vous fait vivre le Festival International du Film Fantastique de Gérardmer qui a lieu du 26 au 30 janvier 2022 à Gérardmer. Photos et interviews à réécouter ici.

Véronique Lorre est en direct de Gérardmer pour la 29e édition du Festival International du Film Fantastique. Elle reçoit acteurs, réalisateurs, membres du jury. Ici se joue souvent de grands destins du cinéma, des cinéastes aux réalisateurs. Les meilleurs moments à revivre ici.

Bruno Barde est directeur du Festival. Il y a dix films en compétition cette année. Une sélection qui reflète les inquiétudes du monde, des films au climat angoissant qui font se poser des questions. Le genre évolue sans arrêt. Pas trop d'hémoglobine, pas trop de zombies cette année. Au programme, quatre films réalisés par des femmes et beaucoup d'héroïnes femmes, ce qui est une bonne nouvelle dans un genre qui était plutôt masculin, salue Jérôme Lasserre programmateur du Festival.

Mais pourquoi le public aime le Festival de Gérardmer ? Certains sont accros et reviennent chaque année comme Benjamin et son papa, et vont regarder jusqu'à 30 films en 4 jours.

Julie Gayet, présidente du Festival

Julie Gayet est actrice, réalisatrice et productrice. Elle a produit le film "Grave", de Julia Ducournau qui a obtenu le Grand prix et le Prix de la critique au Festival de Gérardmer en 2017. Elle est très fière de reprèsenter les réalisatrices et productrices qui aiment ce genre.

J'ai beaucoup de chance. J'ai un très beau jury.

Julie Gayet au micro de France Bleu au Festival International du Film Fantastique de Gérardmer © Radio France - Marc Scherrer

En marge du Festival avec France Bleu

Le Grimoire, salon littéraire dédié au fanstatique, vous accueille à l'Espace Tilleul, salle Jean Grossier. Vendredi 28 janvier à 18h, rencontre avec Henri Loevenbruck sur le thème « Musique et écriture ».

Henri Loevenbruck est écrivain, auteur de thrillers, de romans d'aventure et de fantasy (séries Ari Makenzie, La Moïra, Gallica...), il participe à l'émission "Circuit bleu- Côté saveurs" avec Jérôme Prod'Homme et Nathalie Milion, aux côtés également de Thierry Longo, chef du Grand Hôtel à Gérardmer.

Henri Loevenbruck, écrivain, au micro de France Bleu Lorraine © Radio France - Marc Scherrer

L'émission "Circuit Bleu - Côté culture" se passe également du côté de Gérardmer avec Nathalie Milion et ses invités. "Circuit Bleu - Côté experts" reçoit un psychiatre, François Bourgognon, qui nous parle de la peur, comprendre la peur, pourquoi on aime se faire peur en regardant des films d'horreur....