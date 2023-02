En Moselle, Vic-sur-Seille fait revivre Louis de Funès

La carrière de l'un des plus grands acteurs comiques de l'histoire du cinéma français, disparu il y'a tout juste quarante ans, se dévoile à ... Vic-sur-Seille, 1.300 habitants au sud de la Moselle. Après avoir été exposée à Cannes, capitale du cinéma, et Bruxelles, une exposition présentant 150 pièces originales issues des films de Louis de Funès s'expose salle des carmes, une salle municipale de cette petite commune située à la limite de la Meurthe-et-Moselle.

A voir, la vraie fausse barbe de Rabbi Jacob, l'authentique costume de la Denrée, l'extraterrestre de la soupe aux choux, ou la célèbre 2 chevaux du Corniaud (reconstituée dans sa version toute éparpillée.)

Les pièces sont prêtées par leurs propriétaires, sept en tout, et l'exposition est encadrée par la cinémathèque française, garante du patrimoine cinématographique du pays. Jérôme End, maire de Vic-sur-Seille et fan de Louis de Funès, a du donner des gages à l'institution pour la convaincre d'accepter d'organiser l'exposition dans sa commune.

La préparation a demandé un peu plus de deux ans. Il a fallu aménager la salle des Carmes, monter des cloisons, ou limiter l'éclairage par exemple. L'affiche de la traversée de Paris, en raison de son état, ne peut supporter plus de 50 lumens. Une logistique lourde et assez inhabituelle dans une si petite commune. "L'exposition est visible, dans sa configuration actuelle, pour la dernière fois, explique Jérôme End*. Chaque pièce a besoin de se "ressourcer", se reprotéger, donc ca va retourner en protection et on ne les retrouvera peut-être que dans dix ans, à l'occasion du 50e anniversaire de la disparition de Louis de Funès.*"

Exposition visible tous les jours, sauf le lundi, jusqu'au 28 mai.