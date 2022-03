On en sait plus sur les invités présents à Reims Polar 2022 !

Chaque jour qui passe semble devenu l'occasion, pour l'organisation de Reims Polar, de dévoiler un peu plus de surprises de cette édition 2022. Et chaque surprise se révèle encore plus surprenante que la précédente : après l'annonce de Walter Hill, après l'annonce de Marie Drucker, après l'annonce de Vincent Lindon... on sait désormais que de grands noms du cinéma français seront présents à Reims du 5 au 10 avril.

Certains vont remettre des prix à certains de leurs homologues.

Côté réalisation, sont attendus à Reims Lucas Belvaux, Claire Denis et Yann Gozlan. Ce dernier, lauréat du prix du public 2021 pour Boîte Noire, sera d'ailleurs présent pour recevoir, cette année, le prix Claude-Chabrol ! Il faut dire que son thriller "sonore", porté par Pierre Niney et André Dussollier, est une vraie réussite.

Côté comédiens, sont attendus Marina Foïs, Hippolyte Girardot, Dali Benssalah et Anne Parillaud.

Les invités de Reims Polar 2022 - © Reims Polar

Plusieurs équipes de films provenant des différentes catégories du festival seront présentes, tout comme celle de la série très attendue des sériephiles, les Papillons noirs. Par ailleurs, l'un des comédiens principaux de ladite série, Niels Arestrup, est président du Jury 2022 de Reims Polar !

Beaucoup d'invités prestigieux et donc de moments forts en perspective seront donc au programme de Reims Polar 2022 !

Pour rappel, les Pass sont toujours disponibles sur la billetterie en ligne e la programmation des films est désormais disponible depuis mardi 29 mars.