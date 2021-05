Envole-moi le nouveau film de Christophe Barratier dans vos salles de cinéma ce 19 mai

Il fait partie des films à l'affiche alors que les salles de cinéma réouvrent enfin leurs portes à tous les amoureux du 7e art. Envole-moi, un film inspiré d'une histoire vraie, vous offrira un petit moment de bonheur parfait pour votre retour au cinéma !

Si Gérard Lanvin incarne le personnage, un peu austère et totalement investi dans son travail de médecin, c'est bien le duo Victor Belmondo - Yoann Eloundou qui porte ce film et en fait un bien joli moment à partager en famille ou entre amis.

Un film émouvant, drôle, humain, ça va vous faire un bien fou...

C'est Arnold Derek qui le dit dans Accès direct avec ses invités Christophe Barratier, le réalisateur du film, et Victor Belmondo

Accès Direct Copier

L'histoire

Thomas passe ses nuits en boites et ses journées au lit, jusqu’au jour où son père, le docteur Reinhard, lassé de ses frasques, décide de lui couper les vivres et lui impose de s’occuper d’un de ses jeunes patients. Marcus a douze ans et vit seul avec sa maman. Il souffre depuis sa naissance d’une maladie grave qui rythme ses journées, entre le centre d’accueil médicalisé où il est scolarisé et des séjours répétés à l’hôpital. Cette rencontre va bouleverser le quotidien de l’un et de l’autre, et tout simplement changer leur vie.