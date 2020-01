France Bleu Gironde présente "Espoir en tête" du 1 au 10 février 2020

Gironde, France

Chaque année depuis 2005, dans toute la France, à l’appel du Rotary club, plusieurs dizaines de milliers de spectateurs assistent à une avant-première caritative, en vue de récolter des fonds pour l’acquisition de matériel destiné aux laboratoires des chercheurs, parmi lesquels le Neurocampus de Bordeaux. Le film retenu cette année est « Le prince oublié » de Michel Hazanavicius (plus de 10 récompenses en 2012 pour « The artist ») avec Omar SY (devenu célèbre pour son rôle dans les Intouchables et son césar du meilleur acteur), François Damiens et Bérénice Béjo.

Les cinémas de Gironde mobilisés

Avant sa sortie nationale prévue le 12 février, les Rotary Clubs de France organisent donc sa projection en avant-première dans plus de 450 salles en France entre le 1 et le 10 février. En Gironde, une dizaine de cinémas participent à l’opération, dont notamment l’UGC Ciné Cité à Bordeaux, le Mérignac Ciné ou encore le cinéma l’Etoile à Saint Médard en Jalles (séance dimanche 9 février à 16h). Venez nombreux, Cette action permet de récolter en moyenne 1 million d’euros par an, permettant de financer l’achat de gros équipement d’une valeur moyenne de 200 000 euros. On compte sur vous !

Retrouvez la liste de tous les cinémas participants en cliquant ICI !