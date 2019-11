Eva Knorr et les films jeunesse du Festival Augenblick

Alsace, France

Comment établir la sélection jeunesse d'un festival de films ? Qu'est-ce qui est privilégié ? Ecoutez les réponses d'Eva Knorr.

Alfons Zitterbacke - Alphonse Frissonnard

Alphonse Frissonnard a une imagination débordante et rêve d’une chose : devenir astronaute. Ses parents aimeraient que leur fils ait un peu plus les pieds sur terre et soit plus studieux. Mais traité injustement par un de ses professeurs de collège et moqué par ses camarades de classe, Alphonse n’a pas toutes les chances de son côté. Avec ses amis, Benni et Emilia, il décide de s’inscrire à une compétition d’objets volants pour enfin montrer au monde ce dont il est capable.

Zu weit weg

Le village de Ben, 11 ans, sera bientôt englouti par une mine de charbon à ciel ouvert. Sa famille et lui déménagent dans la ville d’à côté mais Ben ne parvient pas à s’intégrer dans sa nouvelle école, ni même dans sa nouvelle équipe de football, son seul plaisir. L’arrivée d’un autre nouvel élève, réfugié syrien prénommé Tariq va venir bouleverser son quotidien morose. Les deux enfants déracinés ont plus en commun qu’ils n’osent l’admettre.

La 15e édition du festival Augenblick, cinéma en langue allemande, se tient jusqu'au 22 novembre.

