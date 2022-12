EXCLU FRANCE BLEU Découvrez la bande-annonce du film Les Cadors avec Jean-Paul Rouve et Grégoire Ludig

Tourné en Normandie dans la Manche, Les Cadors, c'est une histoire de famille, celle de deux frères (Jean-Paul Rouve et Grégoire Ludig) que tout oppose mais qui vont bon an mal an devoir composer ensemble et surmonter leurs différences.

L'histoire de deux frères que tout oppose. Antoine, marié, deux enfants, conducteur de bateaux, et Christian, célibataire, chômeur et bagarreur incorrigible. Mais quand Antoine le mari idéal se retrouve mêlé à une sale histoire, c'est Christian le mal aimé qui, même si on ne lui a rien demandé, débarque à Cherbourg pour voler à son secours. Les Cadors comme ils aimaient se surnommer dans leur enfance vont se redécouvrir au travers de cette histoire. Christian qui n'a rien à perdre, va alors défendre au péril de sa vie cette famille qu'il a toujours rêvé d'avoir sans jamais avoir eu le courage de la fonder. Un film de Julien Guetta avec Michel Blanc, Jean-Paul Rouve, Grégoire Ludig, Marie Gillain