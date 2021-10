EXCLU FRANCE BLEU Découvrez la bande-annonce du film Mince Alors 2 de et avec Charlotte de Turckheim

Après le succès du premier opus, Charlotte de Turckheim revient au cinéma avec Mince Alors 2! Découvrez dès maintenant la bande-annonce du film qui sera en salles le 22 décembre avec France Bleu

L'histoire

Isabelle et sa nièce Nina ouvrent une cure « jeûne et détox » au cœur de la Provence, avec l’aide de Baptiste, yogi et homme à tout faire, Jessica, masseuse tantrique, et Maxime, séduisant équithérapeute. Parmi les premiers curistes, quatre adolescents en surpoids envoyés par la Mairie ; Marion et Lio, sa sœur maigrichonne qui lui impose la cure « pour son bien » ; et leur amie Émilie qui, délestée de ses kilos en trop, découvre à peine arrivée que son époux adoré se pâme dans les bras d’un homme… en nette surcharge pondérale

Un film de Charlotte de Turckheim avec Charlotte de Turckheim, Catherine Hosmalin, Lola Dewaere et Charlotte Gaccio.