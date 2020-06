Exposition des affiches des films de Michel Piccoli à Pontarlier

Max et les ferrailleurs de Claude Sautet 1971

Exposition des affiches des films de Michel Piccoli à voir jusqu'au 2 juillet dans le Hall de l'Hôtel de ville de Pontarlier avec Le CRIC ( centre de ressources iconographiques pour le cinéma ) et les amis du musée de Pontarlier .

La filmographie de Michel Piccoli est très riche et dans cette exposition vous pouvez voir les affiches "Des choses de la vie" et " Max et les ferrailleurs" de Claude Sautet, "Le Paltoquet " de Michel Deville 1986, "Milou en Mai" de Louis Malle 1990, "Les noces rouges" de Claude Chabrol 1973....et un film oublié "L'invitée" de Victorio de Seta sorti en 1970 , film tourné à Planoise en pleine construction en 1969.

L'invitée de Victorio de Seta 1969 - CRIC

"l'invitée" de Victorio de Seta 1969 avec Michel Piccoli et Jacques Perrin . Film tourné à Planoise en pleine construction

Tournage à planoise de l'invitée en 1969 - Photo ER /Bernard FAILLE