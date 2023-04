Fanny Mollins réalisatrice du magnifique documentaire arlésien "Atlantic Bar" invitée de France Bleu Provence

Synopsis

À l'Atlantic Bar, à Arles, Nathalie, la patronne, est le centre de l'attention. Ici, on chante, on danse, on se tient les uns aux autres. Après l'annonce de la mise en vente du bar, Nathalie et les habitués se confrontent à la fin de leur monde et d'un lieu à la fois destructeur et vital.

ⓘ Publicité

Biographie de Fanny Mollins

Après des études en création littéraire et une formation en scénario à l’University of the Arts London, Fanny Molins développe une pratique de la photographie mêlant approche documentaire et mise en scène. Sa série Les Musiciens, née lors d’une formation aux Rencontres photographiques d’Arles et exposée à l’ISO Amsterdam, l’amène à suivre les habitués du bar l’Atlantic pendant quatre ans pour écrire Atlantic bar, son premier long métrage documentaire.

Fanny Mollins est l'invitée de France Bleu Provence

loading

Nathalie, on la connaît. On l’a tous vue, fièrement campée derrière son comptoir. Entendue, avec sa voix éraillée par le tabac et l’alcool, entourée de la garde rapprochée de ses piliers du bar. Tout ça on le connaît, ou on croit le connaître, pour peu bien sûr qu’on ait déjà franchi la devanture sans qualité d’un de ces cafés populaires qui restent le centre névralgique des villes et villages français, où l’on refait le monde à coup de café, de blanc sec, de bière ou de pastis. Et pourtant, à mesure que la réalisatrice Fanny Molins creuse ce minuscule territoire aux marges des quartiers chics de Arles, c’est une histoire bien plus riche que ce à quoi on s’attend qu’on est invité à découvrir, une histoire faite de rencontres, d’amours, et de drames. « Invité » parce que c’est avec beaucoup de pudeur et de douceur qu’on pénètre dans ce lieu et ces récits de vie cabossée, où les personnages avec qui on se lie s’adressent à nous comme des hôtes attentifs conscients de notre capacité à recevoir leur parole. Derrière ces destins singuliers, mis en lumière par la beauté du cadre et le travail sur la couleur, c’est aussi un monde en péril que nous dévoile la réalisatrice. Car l’Atlantic Bar est menacé par les appétits de la gentrification. Nathalie et Jean-Jacques risquent de perdre leur bail et leurs habitués, le dernier lieu où ils pouvaient retrouver une solidarité et une écoute, penser leur corps meurtris par le travail et leurs cœurs blessés par les revers de la vie. Alors la résistance se met en place, l’aventure devient politique et le combat de l’Atlantic Bar devient le nôtre.

Thomas Paulot & Nicolas Peduzzi, cinéastes membres de l’ACID